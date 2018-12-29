تميم يتآمر ضد السودانيين بتشويه تظاهرات وطمس قمع نظام البشير

أعلنت عصابة الدوحة الانحياز لنظام الرئيس السوداني المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية عمر البشير وذلك في محاولة منها للتغطية على خيانتها للشعوب العربية، حيث أمر تميم أبواقه الإعلامية لتبني وجهة النظر الرسمية ضد المتظاهرين محاولا تشويههم من خلال ترديد أباطيل تلقيهم تمويلات خارجية لإبقاء التظاهرات مشتعلة.

قناة الفتنة القطرية، الجزيرة، روجت لهذيان محمد الضو، رئيس القطاع السياسي في حزب البشير الحاكم، الذي حاول تشويه التظاهرات بالزعم أن المسؤولين عن تلك الفعاليات المنددة بالاوضاع المتردية في ظل الحكم الإخواني للبلاد، يتلقون تمويلات خارجية لضرب الاستقرار الداخلي للخرطوم.

وادعى الضو خلال تصريحاته الصحفية على الجزيرة أن هناك بعض الدول العربية التي عرضت على السودان استهداف إمارة الإرهاب وقدمت لها أموالًا مقابل قطع علاقتها مع الدوحة وأنقرة وتنظيم الإخوان الإرهابي، لافتًا إلى أن المساعدات تتمثل في دقيق ووقود لتجاوز السودان ازمته الحالية.

المحاولات الفاشلة من قناة الجزيرة وفقًا للتوجيات الشيطانية من عصابة الدوحة باءت كلها بالفشل وفضحت الأجندة الظلامية لشيطنة التظاهرات المشروعة، حيث أن تميم حاول إعطاء الخرطوم المبرر القذر من أجل قمع المتظاهرين بوحشية وقتلهم لحماية حليفة الإخواني هناك، مستغلًا في ذلك أبواقه القطرية التي انشغلت بدعم وحشية الإخوان في السودان وتجاهلت تغطية ثورة السودان المطالبة بحقوقهم المسلوبة.