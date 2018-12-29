عاجل.. قرار بإبعاد مدير القناة السعودية بعد بث فعالية لا تليق بالقناة

كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرار من داوود الشريان، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، بإبعاد مدير القناة السعودية الأولى من منصبه؛ وذلك بعد قيام القناة ببث فعالية لا تليق بها، بحسب صحيفة سبق السعودية

الجدير بالذكر أنه تم إيقاف بث الفعالية، وقطع النقل قبل انتهائها.