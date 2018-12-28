أخبار السودان.. فنان ينفي استهدافه للمتظاهرين.. ما سبب الإتهام؟

الخليج 365

تداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورة تظهر الفنان جمال فرفور، ممسكا بسلاح وكأنه يتحرى إصابة هدف ما، وقالوا إنه يستهدف متظاهرين.

ونفي "فرفور" ظهوره بالصورة واستهداف متظاهرين قائلًا " كانت من 10 سنوات اثناء رحلة صيد شارك فيها بصفة فنية وأسرية، لافتًا إلي الغاء كافة ارتباطاته الفنية خلال رأس السنة".

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي للفنان جمال فرفور أن الصورة التي تم تداولها وهو يمسك فيها ببندقية صيد، واتهمه بسببها البعض باستهداف المتظاهرين تعود إلى عام 2008 وهي خاصة برحلة صيد شارك فيها بصورة فنية وأسرية، مشيرا إلى أنه وضح جليا اختلاف الشكل قبل (11) عاما وشكله الآن.

وأكد وقوفه بصورة واضحة بجانب الحق والعدل وتأييده لكل طالب حق ونصرته لكل مظلوم ورفضه لأي مظهر من مظاهر الظلم والعدوان وإزهاق الأرواح، قاطعا بأنه لم يساهم أبدا ونهائيا في أي ضرر أو أذى لأي أحد كائنا من كان.

وشدد على أنه ليس "عميلا" كما يتهمه بعض الناس، بل "أنا زول قانون ودي شغلتي".

ويشهد السودان، احتجاجات واسعة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، بميدان عطبرة وام درمان والدامر وبربر وكريمة وسنار والقضارف والخرطوم، حيث أسفرت عن عدد كبير من القتلي والمصابين.