الان تتابع السودان.. مظاهرات تطالب برحيل البشير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

انطلقت تظاهرات في عدد من مساجد العاصمة السودانية الخرطوم ،اليوم الجمعة، وذلك للمطالبة برحيل الرئيس السوداني عمر البشير.

وأظهرت إفادات تحصلت عليها صحيفة التغيير السودانية وصور بثها ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي اندلاع التظاهرات من مسجد حي كافوري الذي يقيم فيه الرئيس السوداني.

كما خرجت مظاهرات من مساجد بمناطق أخرى في الخرطوم.

ونشرت السلطات قوات عسكرية ضخمة حولت معظم أجزاء العاصمة الخرطوم إلى ثكنات عسكرية، بحسب الصحيفة.

في سياق متصل، نظم محتجون مظاهرات في مدن بورتسودان و خشم القربة (شرق السودان) والقطينة (وسط السودان) والدندر (سنار).

كان نشطاء ومعارضون قد وجهوا دعوات للمشاركة اليوم في “جمعة الغضب” احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية في السودان.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الخميس اعتقلت السلطات الأمنية قيادات في المعارضة ،بحسب صحيفة سودان تريبيون.

وأكد شهود عيان للصحيفة أن السلطات الأمنية شرعت في نشر دورياتها بعدد من المواقع والمساجد تحسبا لخروج المظاهرات.

ويشهد السودان منذ التاسع عشر من الشهر الجاري احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية تخللتها اعمال عنف.

وأعلنت الحكومة السودانية عن وفاة 19 شخصا وإصابة 219 شخصا و187 من القوات النظامية خلال هذه الاحتجاجات.

غير أن زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي كان قد قال في وقت سابق إن 22 شخصا توفوا خلال الاحتجاجات .

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن 37 شخصا توفوا في الاحتجاجات.