أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 28 ديسمبر 2018م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة السوداني: * الحكومة: وفاة 19 شخصاً وإصابة 406 خلال الاحتجاجات * قيادي الوطني يدعو المواطنين لتفويت الفرصة على دعاة زعزعة الاستقرار * رئيس الوزراء يطالب بمزيد من التقشف.. انخفاض مفاجئ لأسعار الدولار * مصر: نثق في قدرة السودان على التعامل مع القضايا التي أدت للاحتجاجات * الصحة: مبالغ طائلة تصرف على العلاج المجاني ولا يصل للمواطن صحيفة المجهر: * وزير الإعلام: وفاة (19) وإصابة (406) مواطنين في الاحتجاجات * (مبارك الفاضل) يعلن انسحاب حزبه من الحكومة واستقالة وزيره * القاهرة: نؤكد دعمنا الكامل لأمن واستقرار السودان ونحن مستعدون للمساعدة والدعم * المكتب القيادي للمؤتمر الوطني يتأسف على ضحايا الاحتجاجات ويدعو المواطنين للتحلي بالوعي * جمارك البحر الأحمر تحبط محاولة تهريب (100) كيلو مخدرات صحيفة الدار: * الفريق أول بكري حسن صالح: الانتخابات قائمة في موعدها * النطق بالحكم في قضية أحد المتهمين بقتل اثنين من أبناء العسيلات بعد إحضاره من خارج البلاد * (الدار) ترصد محاكمة الزوج المتهم بإلقاء زوجته من البلكونة * صاحب منزل يشكو المؤجر لتحويله لمطعم * العبادي: مقترحات إيداع الأموال للمصارف تبدأ الأحد النائب العام يحول بلاغ قتيل الدويم للخرطوم الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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