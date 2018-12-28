السودان.. تظاهرة جديدة اليوم واستدعاء وزير الداخلية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 ديسمبر 2018 08:23 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تدخل تظاهرات السودان، الجمعة، يومها العاشر، وسط توقعات بخروج محتجين عصر اليوم، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية.

وكان وزير الإعلام السوداني بشارة جمعة ارو، أعلن الخميس، أن حصيلة الاحتجاجات في بعض المدن بلغت خلال الأيام الماضية 19 قتيلا، بينهم اثنان من أفراد الأمن، إلى جانب 187 جريحا من القوات النظامية، و219 جريحا من المدنيين.

فيما أعلن الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء هاشم عبدالرحيم، مساء الأربعاء، “عودة الهدوء التام إلى ولايات البلاد الـ 18″، مؤكداً أن “الأحوال الأمنية هادئة في كل الولايات، ولم ترد أي بلاغات عن أحداث شغب أو احتجاجات”.

“مساءلة وزير الداخلية”

أما الحدث البارز، فتمثل، الخميس، بموافقة رئيس البرلمان السوداني، إبراهيم أحمد عمر، على الطلب المقدم من العضو المستقل محمد عسيل، لاستدعاء وزير الداخلية، أحمد عثمان إلى البرلمان لمساءلته حول تعامل السلطات الأمنية مع المتظاهرين، ما أدى إلى قتل بعضهم.

في حين فتحت النيابة العامة السودانية تحقيقاً لمعرفة من أطلق النار على المحتجين.

يذكر أن احتجاجات #السودان انطلقت في 19 ديسمبر، وطالت 13 ولاية، تنديداً بالوضع المعيشي والاقتصادي، وارتفاع أسعار الخبز والوقود.

المصدر: – العربية.نت