حالة الطقس: غائم جزئيا وبارد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، ما بين غائم جزئيا حتى غائم، وتكون درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية لهذا الموسم.

كما يتوقع أن تتراجع كمية الأمطار وشدة الرياح، بيد أنه يحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة ومتفرقة، كما يحتمل تساقط الثلوج بكميات قليلة في جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 10 – 5، الخالصة (كريات شمونه) 14 – 9، صفد 8 – 4، طبرية 15 – 11، الناصرة 12 – 8، حيفا 16 – 12، يافا 16 – 12، القدس المحتلة 10 – 5، عسقلان 16 – 12، عين جدي (البحر الميت) 21 – 14، بئر السبع 16 – 11، أم رشرش (إيلات) 19 – 13.

إلى ذلك، من المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم غد السبت، بيد أنها تبقى دون المعدلات السنوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة.

كما يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة بعد غد، الأحد، ولكنها تبقى دون المعدلات السنوية. ويتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا وباردا، ويحتمل أن تسقط أمطار محلية خفيفة في بعض المناطق.