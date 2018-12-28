انت الان تتابع تفاصيل خبر السودان تعلن قتلى المظاهرات ووزير يستقيل تضامناً مع الشعب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 28 ديسمبر 2018 07:41 صباحاً - أعلن وزير الإعلام السوداني، بشارة جمعة أرو، اليوم الخميس، أن المظاهرات الأخيرة خلّفت 19 قتيلاً، بالإضافة إلى إصابة 187من القوات النظامية، و219 مدنياً.

وقال أرو في مؤتمر صحفي، عقده المتحدث باسم الحكومة بمقر وكالة السودان للأنباء (سونا)، إن الأحداث كانت في معظم الولايات (مجموع الولايات 18)، وأحدثت أضراراً كبيرة وقتلى وجرحى. وأضاف: "بشهادة المحتجّين لم ولن نعمل على قتل المواطنين"، على حدّ تعبيره.

وأشار الوزير السوداني إلى أن الاحتجاجات "شهدت عراكاً بين تجّار ومحتجّين، وضرباً واقتتالاً، ما أدّى إلى ارتفاع عدد الجرحى"، مشدداً على أن هناك جهات حاولت استغلال الأحداث واستغلّت المعلومات وقنوات خارجية لإضعاف ما هو واقع وتأجيج الأوضاع.‎

في مقابل ذلك سبق لمنظمة العفو الدولية "أمنستي" أن أعلنت مقتل 37 متظاهراً على يد قوات الأمن السودانية خلال الاحتجاجات.

واتهم أرو "حركة تحرير السودان/جناج عبد الواحد محمد نور" (المتمرّدة في إقليم دارفور/غرب) بالوقوف وراء التخريب، وأنه تم ضبط 107 عناصر من الحركات المسلّحة في دارفور، أغلبهم من حركة عبد الواحد. وقال: إن "الحكومة بصدد فتح بلاغ عبر إنتربول ضد عبد الواحد محمد نور؛ لتورّطه بالتخريب والتدمير خلال التظاهرات".

وفي السياق قال الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الخميس، إن السودان يواجه ودولاً عربية مخاطر وتهديدات من قبل الدول العظمى، "تمارس الابتزاز السياسي والاقتصادي لتركيعنا".

من جانبه أعلن عبد الرؤوف قرناص، وزير الصحة والتنمية الاجتماعية في حكومة الولاية الشمالية بالسودان، الخميس، تقديم استقالته؛ "تضامناً مع المد الشعبي المطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي"، حسب بيان له.

واعتبر الوزير المنتمي إلى حزب الأمة المشارك في الحكم، أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم "لم يفِ" بتعهدات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وسط "انسداد أفق الحلول للمشاكل الاقتصادية".

واتهم قرناص "المؤتمر الوطني" بـ"الانفراد في الرأي، دون إيلاء اهتمام لآراء القوى السياسية المشاركة في الحكم، سواء من حيث إدارة الاقتصاد أو العمل على حل أزمة البلاد الخانقة". وقال إن قراره "متوافق" مع موقف حزب الأمة، المطالب بتأسيس "نظام جديد"، دون تفاصيل.

ووصلت تظاهرة حاشدة لآلاف السودانيين، الثلاثاء الماضي، إلى قرب القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، وسط مطالبات للرئيس عمر البشير، بالتنحّي عن السلطة؛ احتجاجاً على تردّي الحالة الاقتصادية في البلاد.

وفي الوقت ذاته ألقى الرئيس السوداني خطاباً جماهيرياً قال فيه إن "الخونة والمرتزقة" استغلّوا ضائقة الناس المعيشية وسعوا إلى التخريب، معتبراً أن وجوده وسط الجماهير أكبر رد على الإشاعات التي تتحدّث عن إلقاء القبض عليه وسجنه.

وقمعت الشرطة السودانية المتظاهرين الذين انطلقوا من منتصف شارع "القصر" إلى مقر الرئاسة السودانية، من خلال إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات، فضلاً عن اعتقال عشرات منهم، وفقاً لوكالة "الأناضول" التركية.

وتأتي هذه التظاهرة الحاشدة بعد ساعات من كلمة للبشير أمام أنصاره، تعهّد خلالها بإجراء إصلاحات اقتصادية توفّر "حياة كريمة" للمواطنين.

ومنذ الأربعاء المنصرم، تشهد مدنٌ سودانيةٌ مظاهرات زادت رقعتها، الخميس والجمعة الماضيين.

واندلعت شرارة الاحتجاجات في مدينة عطبرة الشرقية بالسودان، لتنتشر في ولايات أخرى؛ منها: القضارف شرقي السودان، والخرطوم وأم درمان، ومدينتا "أم روابة" و"الترتر" بولاية كردفان وسط البلاد. في حين اتسعت أكثر مع إعلان الرئاسة السودانية مقتل عسكريَّين كانا يشاركان في المسيرات.

وشملت هذه التظاهرات مدينة الرهد غربي السودان، في حين أضرم المحتجّون النار بمقر الحزب الحاكم، رغم تحذير السلطات السودانية من اللجوء إلى العنف والتخريب في أثناء الاحتجاجات.

ويعاني السودان أزمات اجتماعية واقتصادية نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية) إلى أرقام قياسية، تجاوزت أحياناً 60 جنيهاً مقابل الدولار الواحد.