مصر والسودان.. اجتماع رباعي ثان في الخرطوم

دبي - بواسطة محمد فارس يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، للعاصمة السودانية الخرطوم الخميس، للمشاركة بالاجتماع الرباعي الثاني على مستوى وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات في البلدين.

وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن الزيارة من المقرر أن تشهد أيضا عقد اجتماع ثنائي بين وزيري خارجية البلدين، وفق ما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة.

وأشار إلى أن تلك الاجتماعات تأتي في إطار التواصل الدائم بين مصر والسودان على كافة المستويات، وفي ضوء توجيهات قيادتي البلدين نحو دعم العلاقات الثنائية وتطويرها.

وأوضح حافظ أن الاجتماعات ستتناول كافة جوانب التعاون المشترك بين البلدين، ومتابعة تنفيذ نتائج اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة. © Getty البشير استقبل السيسي في الخرطوم في 25 أكتوبر الماضي.

والتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره السوداني عمر البشير في الخرطوم، أواخر أكتوبر الماضي، في إطار اجتماع اللجنة العليا المشتركة، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وكان الاجتماع بين الرئيسين الثاني في إطار اللجنة العليا المشتركة على المستوى الرئاسي، حيث عقد الأول في الخامس من أكتوبر عام 2016 بقصر الاتحادية بالقاهرة.