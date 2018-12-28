مطار اسطنبول الجديد يدخل حيز التشغيل الكامل في الثالث من آذار

أعلنت صحيفة ميليت التركية ان مطار اسطنبول الجديد سيدخل حيز التشغيل الكامل في الثالث من آذار، بعد تأجيل المشروع البالغة تكلفته 12 مليار دولار مرتين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن افتتاح المطار في تشرين الأول، غير أنه لا يشهد إلا تسيير عدد قليل من الرحلات منذ ذلك الحين.
واشار المسؤولون إلى انه سيكون واحدا من أكثر المطارات ازدحاما في العالم.
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