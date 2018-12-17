الحكومة اليمنية: وقف إطلاق النار في الحديدة منتصف الليل

كتب - شريف الجنيدي

أعلنت الحكومة اليمنية أن وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة يبدأ من منتصف الليل.



وذكرت قناة العربية، في إفادة عاجلة لها منذ قليل، بأن الحكومة اليمنية أعلنت أن وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غربي اليمن ستبدأ من منتصف الليل.

وأفادت شبكة سكاي نيوز عربية بأن الحكومة

اليمنية أصدرت أوامرها بوقف إطلاق النار في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة وقيادة محور الحديدة ابتداء من منتصف الليل.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في الأمم المتحدة قوله إن موعد الهدنة

فى الحديدة غرب اليمن هو منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء.

يأتي هذا بعد أيام من مشاورات السويد، التي انطلقت الخميس الماضي بين الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية الانقلابية، برعاية أممية، في محاولة لإنهاء الحرب التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.

وخلال محادثات السويد، توصل أطراف النزاع في اليمن الى اتفاق بشأن الحديدة يقضي بوقف إطلاق النار وانسحاب المليشيات من المدينة ومينائها.