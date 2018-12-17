بالصورة : “قارب” النائب الأول الفريق “بكري” يثير تعليقات رواد مواقع التواصل

أثار إستقلال النائب الأول لرئيس الجمهورية السوداني، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، لقارب نهري بدائي لاتتوفر فيه أدنى أدوات السلامة، تعليقات رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ما بين ساخر وناقد لعبور النائب الأول مياه النيل وسط صراع الأمواج بقاربٍ بهذا الشكل يفتقد لأدني مقومات السلامة، وذلك بحسب مانقل محرر “أخبار الخليج 365”.

وظهر “بكري” جالساً على “كنبة” من الخشب في جوف القارب، أثناء عبوره من بلدة بنا غرب الى بنا الجزيرة شمالي السودان، يوم الأحد، لتقديم واجب العزاء في فقيد البلاد والولاية الشمالية المهندس “ميرغني صالح سيد أحمد” الذي راح ضحية تحطم طائرة بمحلية القلابات، الأسبوع الماضي مع عدد من مرافقيه.

وعدد “بكري” لدى زيارته لأسرة الفقيد بمسقط رأسه بجزيرة بنا مآثره ودوره الوطني.

قائلاً: ” إن الشهيد كان رمزاً للصدق والعمل الصالح وعرف بدماثة الخلق وطيب المعشر وسمح المعاملة وعفة اليد واللسان.

وأشار سيادته إلى دور وإسهامات الفقيد في نشر الدعوة الإسلامية وإنجاز مشاريع التنمية واهتمامه بقضايا واحوال المواطنين معلنا حرص الدولة على تكملة المشروعات التي بدأ في تنفيذها خاصة مشروع المياه بالقضارف.

وأضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية أن من أهم المشاريع التي يجب تنفيذها تخليدا لذكراه هو قيام مشروع توأمة بين الولاية الشمالية وولاية القضارف لارتباط وجدان مواطني الولايتين بالشهيد وحبهم له، “على حد قوله”.

أبومهند العيسابي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)