بيت لحم: مستوطن يدهس شابًا

الخليج 365 | فريق التحرير
أصيب الشاب محمد غزال، من بلدة كيسان جنوب بيت لحم، مساء الاثنين، بحروح ورضوض، إثر دهسه من قبل مستوطن إسرائيلي، جنوب الضفة الغربية.
وقال شهود عيان إنّ الشاب غزال (19 عامًا) من قرية كيسان شرق بيت لحم، تعرض للدهس، عندما كان يسير في الشارع الرئيسي، قرب مفترق قرية المنية، المحاذي لمستوطنة "معالي عاموس".
وأوضحوا أنه جرى نقل المصاب لتلقي العلاج في مستشفى بيت جالا الحكومي.
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