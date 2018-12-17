جامعة بيرزيت تعطّل الدوام غدًا..

الخليج 365 | فريق التحرير

أعلنت جامعة بيرزيت مساء اليوم الاثنين، عن تعطيل الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء (18 كانون أول/ ديسمبر)، مع عدم تواجد الطلبة في الحرم الجامعي.

وأشارت الجامعة في بيان عبر صفحتها في فيسبوك إلى أنّ على جميع العاملين التواجد في أماكن عملهم.

وحاول مجهولون اختطاف أحد طلبة القدس في الجامعة والاعتداء عليه، إلّا أنه تمكن من الهرب إلى داخل الجامعة، وهناك اندلع شجار بينه وبين طلبة آخرين بينهم عناصر في حركة الشبيبة الطلابية.

وأصدرت الكتلة الإسلامية في الجامعة، بيانًا قالت فيه إنه لا علاقة لها بالطلبة الذين افتعلوا ما حدث اليوم داخل حرم الجامعة، مشيرةً إلى أنّ وجودها كان ضمن وجود كل الحركات الطلابية لحل المشكلة التي حدثت.

وقالت الشبيبة الطلابية، الذراع الطلابي لحركة فتح، في بيان لها، إنّ "خلافًا حدث في حرم الجامعة إثر تهجّم عدد من الطلبة على أمن الجامعة وكوادر من حركة الشبيبة دون سبب يذكر، وأنّ الاعتداء بالضرب على وسيط الحل من حركة الشبيبة داخل مكتب عميد شؤون الطلبة د.محمد الأحمد، كان له الأثر الأكبر في تصعيد الأمور واستفزاز مجتمع الجامعة بشكل كبير".

وأضاف البيان أنه وبعد حوار مطوّل مع عمادة شؤون الطلبة وممثلي الكتل الطلابية في الجامعة وتدخل أطراف الحل من خارج الجامعة، قررت حركة الشبيبة الطلابية وبالشراكة مع عمادة شؤون الطلبة إخلاء الجامعة، على أن تسير في إطار حل المشكلة ومحاسبة المسؤولين.