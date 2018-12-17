كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: لجنة تنسيق ستشرف على اتفاق الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث، الاثنين، أن لجنة تنسيق ستشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ منتصف ليلة الثلاثاء.

وأوضحت الأمم المتحدة أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وهي اللجنة المشتركة المسؤولة عن تنفيذ اتفاق الحديدة، ستباشر عملها لتحويل الزخم الناتج عن مشاورات السويد إلى واقع ملموس على الأرض.

ويقضي اتفاق الحديدة، الذي جرى التوصل إليه في مشاورات السويد الأسبوع الماضي، بانسحاب ميليشيات الحوثي من المدينة والميناء خلال 14 يوما، وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها.

وإلى جانب ذلك، ستنسحب الميليشيات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء، في مرحلة أولى خلال أسبوعين، وفق بنود الاتفاق.

وستشرف لجنة تنسيق إعادة الانتشار على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة، بالإضافة إلى عملية إزالة الألغام من الحديدة ومينائها.

وينص الاتفاق أيضا، أن تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة، للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية بمحافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن.