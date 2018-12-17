كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم المعارضة البريطانية يعتزم طرح اقتراح بسحب الثقة من رئيسة الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جيرمى كوربين زعيم المعارضة البريطانية إنه سوف يطرح اقتراحا بسحب الثقة من رئيسة الوزراء تريزا ماى بسبب اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

وذكرت قناة "يورونيوز" الاخبارية الأوروبية أن ماي استبعدت إجراء استفتاء ثان على اتفاق "بريكست" بوصفه "خطوة من شأنها أن تلحق ضررا يصعب تداركه لتكامل السياسة البريطانية، فضلا عن أنه سوف يدفع الملايين من البريطانيين الذين يؤمنون بالديمقراطية إلى الاعتقاد بأنها سياسة غير مثمرة".

تجدر الاشارة إلى أن تريزا ماى توجهت الاسبوع الماضي إلى بروكسل لإدخال تعديلات اللحظة الأخيرة على اتفاق "بريكست" الذي توصلت إليه حكومتها مع الاتحاد الأوروبى الشهر الماضي.

وأفرزت الشكوك المثارة بشأن اتفاق "بريكست" نتائج سلبية داخل بريطانيا التي شهدت اليوم انخفاضا واضحا فى الانفاق الاستهلاكي وتراجع أسعار السكن.