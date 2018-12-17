قافلة تضامنية تخترق مسالك بولمان الوعرة

نظمت فعاليات جمعوية، تمثل جمعية ” بلادي الهولندية” وجمعية شباب أوطاط الحاج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ” ajodes” في بولمان، أمس الأحد، قافلة تضامنية، استهدفت أربع دواوير بجبال منطقة ” آيت حسان”، التابعة لجماعة اولاد علي، وحملت شعار ” ارغان” وتعني الدفئ بالأمازيغية.

في هذا السياق، أوضح ياسين عفاني، ممثل جمعية شباب أوطاط الحاج، أن المبادرة استهدفت سكان جبال الأطلس المتوسط الشرقي بجماعة ” اولاد علي”، التابعة لدائرة أوطاط الحاج.

وأضاف المتحدث، في تصريح ل” اليوم24″، أن القافلة التضامنية، في نسختها الثالثة، هدفها رسم الابتسامة على محيا أطفال قرى الأطلس المتوسط، وتكريس روح التضامن بين مختلف المناطق الجغرافية، منبها أن أزيد من 180 أسرة بالمنطقة استفادت من مختلف ملابس الشتاء، لمواجهة قساوة البرد في منطقة وصفها ب” المعزولة”.

القافلة التضامنية انطلقت عبر مسالك وعرة، في تجاه دواوير معزولة، لأجل ” معانقة دفء التضامن” بين ساكنة جماعة أولاد علي.