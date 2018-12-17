زعيم المعارضة في بريطانيا يدعو لسحب الثقة من ماي

دعا جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني، وهو حزب المعارضة الرئيسي اليوم الإثنين، إلى إجراء اقتراع بسحب الثقة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بسبب عدم سماحها للبرلمان بالتصويت على الفور، على الاتفاق الذي توصلت إليه بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.

وحزب العمال هو حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا، لكن الإجراء الذي يدعو له، رمزيّ إلى حد بعيد.

وقال كوربين في مجلس العموم: “هذا غير مقبول إطلاقًا”.

وأضاف: “لذا سيدي الرئيس، ولأنني لا أملك سبيلًا آخر لضمان إجراء التصويت هذا الأسبوع، فإنني اتقدم بطلب ينص على التالي: بما أن هذا المجلس لا يثق في رئيسة الوزراء، بسبب عدم سماحها لمجلس العموم بإجراء تصويت جاد على الفور بشأن اتفاق الانسحاب… فإنني سأتقدم بهذا الطلب على الفور”.

وفي وقت سابق اليوم قالت ماي إنها ستتيح الاتفاق للتصويت في الأسبوع الذي يبدأ في 14 من يناير المقبل