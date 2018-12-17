مزوار يطالب بإلغاء التأشيرة بين المغرب وموريتانيا

طالب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار ، اليوم الاثنين، بإلغاء التأشيرة بين موريتانيا والمغرب، مشيرا إلى أنها تظل “حاجزا” في وجه التبادل التجاري بين البلدين الذين تجمعهما علاقات تاريخية ومصير مشترك.

وقال مزوار، خلال اقتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي، إن موضوع التأشيرة الآن على طاولة القنوات السياسية ، مؤكدا أنهم في المنتدى يسعون لتعزيز العمل المشترك ، حسب ما نقله موقع “صحراء ميديا” الموريتاني.

وشدد مزوار، حسب المصدر ذاته، على ضرورة ترجمة التقارب بين موريتانيا والمغرب عبر مجموعة من القرارات ، واستغلال المناخ الحالي لرفع وتيرة المسار، عن طريق وضع الأسس الصحيحة ، حسب تعبيره.

ويشارك في المنتدى المنظم بنواكشوط، أكثر من 300 شركة موريتانية، ووفد يضم 85 من رجال الأعمال المغاربة.