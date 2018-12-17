التلفزيون الفرنسي يعتذر .. بعد حجبه كلمة “إرحل” من لافتة مناهضة لماكرون -فيديو

حجب التلفزيون الفرنسي لوحة تم رفعها خلال مظاهرة للسترات الصفراء تطالب برحيل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. وتسبب هذا الحجب في غضب ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع المؤسسة الحكومية إلى الاعتذار.
ومساء أول أمس السبت بثت القناة الرسمية الثالثة تغطية للمظاهرات التي يقدها ذوو السترات الصفراء ذلك ضمن نشرة الأخبار الوطنية، حيث ظهرت على الشاشة خلف المذيعة، لوحة كبيرة وعليها كلمة “ماكرون” فقط، وتحتها مساحة بيضاء.
واستنفرت الصورة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا، إذ تناقلوا بسرعة المشهد من القناة، وبجانبه صورة للوحة الحقيقية، والتي كُتب عليها “ماكرون ارحل”. وبحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية، فإن الصورة الأصلية قد تم التقطاها من قبل مصور وكالة “فرانس برس”.
وأمام ردود الفعل الغاضبة، اضطرت القناة الثالثة للاعتذار، وغرّد حساب النشرة عبر “تويتر” قائلاً “لا توجد رغبة في إخفاء هذه العلامة في النشرة، إنه خطأ بشري، لقد حددنا الأصل، لن يتم تكراره”.
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