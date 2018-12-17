عصبة الأبطال.. “الأسود” يواجهون عمالقة أوروبا وزياش يرغب في إيقاف قطار ريال مدريد

تعرف عشاق عصبة الأبطال الأوروبية، صباح اليوم الإثنين، على قرعة ربع نهائي المنافسة، والتي حملت مواجهات جد قوية، حيث من المرتقب أن تكون مجموعة من الأندية الكبيرة وجها لوجه في هذا الدور.

هذا الدور، سيحظى باهتمام كبير من قبل المغاربة، وعشاق المحترفين المغاربة في القارة العجوز، إذ من المنتظر أن يشارك 7 لاعبين مغاربة في ثمن نهائي أغلى المنافسات القارية في العالم.

ويظل أجاكس أمستردام الهولندي، هو الفريق الذي سيحظى بتعاطف عشاق المستديرة في المغرب، بحكم أنه يضم 3 لاعبين مغاربة، هم حكيم زياش، نصير المزراي، وزكرياء لبيض، الذين سيكونون وجها لوجه مع حامل اللقب، ريال مدريد، أحد أقوى وأكبر الأندية في القارة العجوز.

مهمة صعبة للثلاثي المغربي، لكنها فرصة ذهبية من أجل البروز والظهور، خاصة بالنسبة للثنائي المغربي، حكيم زياش ونصير المرزراوي، اللذان يعتبران من ابرز اللاعبين في هذه المنافسات، هذا الموسم.

أما عميد “اسود الأطلس” المهدي بنعطية، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، فسيكون وجها لوجه أمام فريق إسباني – مديريدي آخر، هو أتليتيكو مدريد، في قمة إسبانية إيطالية، تعد بالشيء الكثير، مع أفضلية نسبية لزملاء بنعطية، الذين يعتبرون من أبرز المرشحين للتتويج بلقب هذا الموسم.

بروسيا دورتموند الألماني، وجناحه “الطائر” المغربي، أشرف حكيمي، سيكون هو الآخر في مواجهة صعبة أمام توتنهام الإنجليزي، الذي يعتبر واحدا من أقوى أندية “البريمر ليغ”، غير أن زملاء حكيمي، الذين تصدروا مجموعتهم، سيدخلون هذه المواجهة بمعنويات الفريق المرشح على الورق للمرور لدور الربع، بالنظر إلى النتائج والاداء الذي بصموا عليه في مباريات المجموهات.

جار بروسيا دورتموند، فريق شالكه04 الألماني، بثنائيه المغربي أمين حارث وحمزة منديل، سيكون أمام مواجهة جد صعبة، عندما يجابه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أحد أقوى الأندية الأروبية هذا الموسم، والمرشحة فوق العادة للتتويج باللقب.

هذه المباراة ستكون فرصة ذهبية، للنجم المغربي حارث من أجل إبراز قدراته، بعد أن بصم على أداء متميز مع فريقه الأزرق هذا الموسم، في مختلف المباريات التي خاضها.