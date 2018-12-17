ضربة موجعة لبرشلونة..نجم الدفاع يغيب لشهر!

تلقى فريق برشلونة الإسباني، مساء اليوم الإثنين، ضربة موجعة بتأكيد غياب مدافعه البلجيكي توماس فيرماليين، لمدة أربعة أسابيع عن الميادين بداعي الإصابة، التي تعرض لها في مباراة الجولة 16 من “الليغا”.

النادي الكتالوني أصدر بلاغه الرسمي بخصوص الحالة الصحية لمدافعه، مؤكداً بأن فيرماليين سيغيب لأربعة أسابيع، بعد تبوث إصابته على بتمزق بعضلة الساق الخلفية.

وشدد النادي في بلاغه، أن اللاعب البلجيكي سيغيب إلى مرحلة إياب الدوري الإسباني الممتاز، بعد إطلاع الطاقم الطبي للنادي الكتالوني على التقارير الطبية بعد الإشاعات والفحوصات الدقيقة.

يشار، إلى أن كثيبة الكتالوني عانت بالفترة الأخيرة من غيابات عديدة ضربت أبرز الأعمدة الأساسية للمجموعة، ما قد سيدفع بالإدارة إلى البحث عن أسماء جديدة لتعزيز الترسانة البشرية للنادي بالفترة المقبلة، تفادياً لأي مفاجات.