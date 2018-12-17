غزة: مُوافقةٌ مصرية على استئناف تسيير رحلات العمرة من القطاع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيسُ "جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة" في قطاع غزة، عوض أبو مذكور، إن مصر وافقت على استئناف تسيير رحلات العمرة من القطاع، متوقعًا بدء الرحلات مطلع العام المُقبل.

وجاء القرار المصريّ، بحسب أبو مذكور، بعد تلبية وزارة الأوقاف الفلسطينية وجمعيات أصحاب الحج والعمرة، دعوةً وجّهتها السلطات المصرية، عُقدت بموجبها، عدة اجتماعات مع الأجهزة الأمنية في مصر.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن أبو مذكور قوله "إن القرار المصري جاء بعد حرمان 4 سنوات من تسيير رحلات العمرة من قطاع غزة لتقدر خسائر الشركات سنويا بنحو مليون دولار"، مُشيرا إلى أن الوقت الحالي، يشهد ترتيب الإجراءات الفنية والإدارية، وعدد المعتمرين الذين سيخرجون من قطاع غزة.

وأضاف أبو مذكور: "نعمل على ترتيب إجراءات النقل البري والجوي، بالتنسيق مع السلطات المصرية والسعودية، وبرامج العمرة وعدد أيامها".

وأشار إلى أن التوقعات أن تكون الرحلة الأولى في كانون الثاني/ يناير 2019 المقبل، مبينا أن شركات العمرة والبالغ عددها في قطاع غزة 76 شركة، مستعدة وجاهزة لبدء تسيير رحلات العمرة.

وتوقع أبو مذكور أن يكون متوسط سعر الرحلة 700 دينار أردني، مضيفا: "نسعى أن يكون السعر في متناول الجميع، وهذه فرحة عمت المواطنين وشركات العمرة بعد حرمان 4 سنوات".

وذكر أن السلطات المصرية أبلغتهم رسميا أن معبر رفح سيعمل بـ3 أضعاف قدرته الحالية مطلع العام القادم، قائلا: "أبلغونا أن المعبر سيعمل بطريقة رسمية ودورية وليست إنسانية (لن يُفتح المعبر في الحالات الإنسانية الطارئة فقط) كما في الوقت الحالي".