شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 حوثيين وإصابة العشرات في عملية عسكرية للجيش اليمني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، مساء أمس الأحد، مواقعَ مهمة مطلة على الخط الدولي الرابط بين اليمن، والمملكة العربية السعودية شمال محافظة الجوف.

ونفذت قوات الجيش في المحور الشمالي للمحافظة بقيادة العميد هيكل حنتف، عملية عسكرية واسعة، تمكنت من خلالها من السيطرة على ما تبقى من سلسلة “القذاميل” الجبلية، الواقعة بين محافظة الجوف وصعدة.

وأسفرت العملية العسكرية عن مقتل 8 من عناصر الميليشيا، وجرح عشرات آخرين، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.