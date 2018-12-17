انت الان تتابع أبوتريكة يعلق على تولى لاسارتى تدريب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد ثروت ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠١ م

علق محمد أبو تريكة لاعب الفريق الأول للنادى الأهلى والمنتخب الوطنى السابق عن تولى مارتين لاسارتي، المدير الفني الجديد للفريق المهمة عقب مباراة جيما بطل أثيوبيا في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون بسبب خسارته لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتوديع البطولة العربية، حيث تعاقد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء مع الأرجواياني لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة لمدة موسم ونصف، وأنه توصل إلى اتفاق ليتقاضى 125 ألف دولار راتبًا شهريًا.

وكتب أبو تريكة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "كل التوفيق والدعم للمدير الفني الجديد لاسارتي للنادي الاهلي مزيد من الهدوء والاستقرار والدعم سنحقق معه كل ما تتمناه الجماهير الأهلوية. المشوار مازال طويلا وصعبا لنرى الأهلي الذي نحبه ونعرفه ولكن البداية مُبشرة للجميع". ويعتمد لاسارتى