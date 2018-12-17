انت الان تتابع جامعة زويل: رفضنا طالب ثانوي بـ100% وقبلنا آخر بـ86% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أمينة محمود ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠١ م

?قال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن هدف الجامعة هو تقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل، لافتا إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تشهد تداخلا بين مختلف التخصصات وتحتاج خريجين يمتلكون مهارات عالية. وأضاف صدقي، خلال كلمته بمؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" الذي تنظمه وزارة الهجرة، اليوم الإثنين، أن مدينة زويل تقدم نموذجًا نتمنى تكراره في كافة الجامعات المصرية حيث شهدت تعديلات كبيرة على التعليم العالي، موضحًا أن الطلاب يخضعون لاختبارات تسمى "عملية قبول شمولية" للالتحاق بالتعليم بمدينة زويل.

ولفت صدقي، إلى أن هناك طالبًا حصل على 100% بالثانوية العامة، لكن تم رفضه ولم يتمكن من الالتحاق بمدينة زويل، وفي المقابل طالب آخر حصل على 86% بالثانوية ولكنه حصل على تقييم أفضل في الاختبارات الشمولية، وهو ما يعكس أن الثانوية العامة ليست كافية للحكم على الطلاب، مؤكدًا أن مستوى التعليم انعكس على مستوى