انت الان تتابع أمير مرتضى يهاجم استوديو «أون سبورت» بسبب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد ثروت ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٥٣ م

اتهم أمير مرتضى منصور، المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي أمام النجوم ضمن مؤجلات الفريق الأحمر من الأسبوع الثانى عشر من الدورى الممتاز، على قناة أون سبورت بالتحيز لصالح الأهلي على حساب الفريق المنافس له، حيث تواجد كل من طه إسماعيل نجم الأهلي السابق والمدير الفني الاسبق للمنتخب الوطني، ومحمد فضل لاعب الاهلي السابق ورئيس لجنة التعاقدات السابق بالقلعة الحمراء، وعماد متعب لاعب الفريق الأحمر والمنتخب السابق في الاستوديو التحليلي الخاص باللقاء.

وكتب أمير مرتضى عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أشعر أني أشاهد مباراة بين منتخب مصر وفريق النجوم الإثيوبي، وكأنه مذاع على قناة الأهلي وليست أون سبورت". وتابع: "المباراة بين فريقين مصريين في الدوري المصري، والاستوديو التحليلي بالكامل يتمنى فوز الأهلي، ولم يتحدث بكلمة عن فريق النجوم،