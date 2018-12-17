سقوط 20 تاجر مخدرات في حملة على المدارس والجامعات

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:يونس محمد ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٣٠ م
صورة ارشيفية
واصل قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن حملاته المكبرة، لضبط تجار المواد المخدرة بمحيط الجامعات بكل أنحاء الجمهورية لحماية الشباب من الوقوع فى الإدمان. قامت الإدارة العامة لمحافحة المخدرات بتوجيه حملة أمنية مُكبرة، التى أشرف عليها العميد محمد زهير، مدير النشاط الداخلي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، استهدفت محيط الجامعات على مدار يومين بكل أنحاء الجمهورية.
تم ضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكل أنواعها، لحماية الطلبة وضبط الأمن بمحيط الجامعات، وعقب اتخاذ كل الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية، فقد أسفرت الحملة عن ضبط 20 قضية اتجار فى المواد المخدرة بلغ عدد المتهمين فيها 20 متهما. وعثر ضباط مباحث الإدارة بحوزة المتهمين على 2 كليو
تم ضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكل أنواعها، لحماية الطلبة وضبط الأمن بمحيط الجامعات، وعقب اتخاذ كل الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية، فقد أسفرت الحملة عن ضبط 20 قضية اتجار فى المواد المخدرة بلغ عدد المتهمين فيها 20 متهما.
وعثر ضباط مباحث الإدارة بحوزة المتهمين على 2 كليو حشيش، كليو هيروين، 2 كليو أستروكس، 15 جرام كوكايين، 1070 قرص مخدر مختلف الأنواع، وكذا تم ضبط 7 آلاف جنيه، 21 هاتف محمول، قطعة سلاح أبيض، 3 ميزان حساس، فرد خرطوش.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة، التى باشرت التحقيقات.
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