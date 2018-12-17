الان تتابع الحكومة اليمنية: وقف إطلاق النار في الحديدة يبدأ منتصف الليل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدرت الحكومة الشرعية اليمنية أوامر بإيقاف إطلاق النار في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة و قيادة محور الحديدة ابتدأ من الساعة ١٢ من مساء اليوم.

وقال مكتب المبعوث الأممي في اليمن إن اللجنة المسؤولة عن اتفاق الحديدة تبدأ عملها الليلة.

ويشمل إيقاف إطلاق النار موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى.

وأعلنت الأمم المتحدة، الخميس، توصل أطراف النزاع اليمني إلى اتفاق بشأن ملف مدينة وميناء الحديدة.

هذا وتوصّلت الحكومة اليمنية والمتمردون في محادثات بالسويد إلى “وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة”.