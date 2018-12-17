ترامب يتشائم من الوضع في فرنسا ويتهم الصين بالفشل الاقتصادي

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر مساء اليوم الإثنين قائلاً "إنه أمر لا يصدق، فمع وجود دولار قوي جداً ولا تضخم فعلياً، ومع أن العالم ينفجر من حولنا، فباريس تحترق والصين بدأت بالانحدار، فإن الاحتياطي الفدرالي لا يستطيع التفكير إلا في زيادة جديدة لمعدلات الفوائد".

حيث حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجلس الاحتياطي الفدرالي، على الامتناع عن رفع معدلات الفوائد في اجتماعاته المقررة، الثلاثاء والأربعاء.

وتتوقع الأسواق أن ترفع اللجنة النقدية في المصرف المركزي أسعار الفائدة، على أساس يومي للمرة الرابعة هذا العام، لحماية الاقتصاد الذي عززته التخفيضات الضريبية.