عمل إجرامي في المغرب يكشف عن قتل إمرأة نرويجية وأخري دنماركية

أعلنت وزارة الداخلية المغربية العثور عن جثتي امرأتين إحداهما دنماركية والأخرى نروجية، في قرية في جبال الأطلسي الكبير، اليوم الإثنين.

وقالت الداخلية في بيان، إنه تم العثور على جثتي المرأتين وعلى رقبتيهما "آثار عنف"، بسبب أداة قطع.

وأضاف البيان أنه فتح التحقيق في "عمل إجرامي"، دون كشف التفاصيل.

وعُثر على الجثتين في منطقة جبلية معزلة على بعد 10 كيلومترات، من قرية إمليل السياحية في جبال الأطلس الكبير.

وتعتبر قرية إمليل، محطة انطلاق جولات السير والتسلق في جبل توبقال، أعلى قمة في شمال أفريقيا.

وتعتبر السياحة من ركائز الاقتصاد المغربي وثاني أكبر جهة توظيف في المملكة بعد الزراعة.