شكرا لقرائتكم البنتاغون:لا علم لنا بما نقله أردوغان عن ترمب حول سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المتحدث باسم الدائرة الإعلامية في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الكولونيل روبرت مانينغ، اليوم الاثنين، إن القادة العسكريين الأميركيين اطلعوا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول موافقة ترمب على العملية العسكرية التركية في شرق الفرات.

وقال مانينغ إن القادة العسكريين قرروا عدم التعليق عليها، كون #أردوغان نقل مواقف عن الرئيس دونالد #ترمب لا علم للبنتاغون بها.

وشدد مانينغ على أن البنتاغون يرى مخاطر مقلقة فيما لو قرر القادة الأتراك شن عمل عسكري بري للتوغل داخل سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فد أكد أن الشراكة الاستراتيجية مع أميركا تتطلب "طرد الجماعات الإرهابية" من شرق الفرات في شمال سوريا، كاشفاً أن #تركيا قد تبدأ عملية عسكرية في سوريا في أي وقت.

وشدد أردوغان، خلال كلمة في إقليم قونية، على أن #درع_الفرات عملية في شمال سوريا ستستمر حتى القضاء على آخر إرهابي"، حسب تعبيره، في إشارة إلى مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية المنضوية ضمن قوات سوريا الديمقراطية، حليفة الولايات المتحدة في الحرب على داعش بسوريا.

وأكد أردوغان أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، "رد بإيجابية على عمليتنا شرق الفرات".

وكان أردوغان قد أعلن الأسبوع الماضي أن القوات التركية ستبدأ عملية جديدة عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية، شرق نهر الفرات في شمال سوريا.

ويأتي هذا التهديد الجديد لأردوغان بعد ثلاثة أيام من محادثة هاتفية مع ترمب وافق خلالها الرجلان على التعاون في شكل "أكثر فاعلية" في شمال سوريا.

وقال: "لقد تحدثت إلى ترمب. على الإرهابيين الانسحاب من شرق الفرات، وإذا لم يرحلوا فسنتخلص منهم". وأضاف أن وحدات حماية الشعب "تشكل مصدر قلق بالنسبة إلينا مع ممرهم الإرهابي".

ورغم ذلك، بدا أن أردوغان يترك الباب مواربا أمام حل وسط محتمل مع الولايات المتحدة، البلد الشريك في حلف شمال الأطلسي. وقال: "لأننا شركاء استراتيجيون، يجب أن نقوم بما هو ضروري"، مع التكرار أن الهجوم التركي المحتمل يمكن أن يبدأ "في أي وقت".