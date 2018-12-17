شكرا لقرائتكم خبر عن صور..بدء احتفال وزارة الاعلام السعودية بإعلان الرياض عاصمة الاعلام العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأ مساء اليوم الاحتفال الذى تنظمه وزارة الإعلام السعودية ، بمناسبة اعلان الرياض عاصمة الاعلام العربى ، بحضور عدد كبير من وزراء الاعلام العرب و الصحفيين و الاعلاميين .

شارك فى الحفل ،الدكتورعواد العواد ، وزير الإعلام السعودى ، و مكرم محمد أحمد ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ، و الكاتب الصحفى عبد الله حسن ، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة ،و الكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم ، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة الخليج 365 ،و الكاتب الصحفى عبد القادر شهيب ، والكاتب الصحفى مصطفى بكرى ، و الكاتب الصحفى سليمان جودة ، وأحمد أيوب ، رئيس تحرير مجلة المصور ، و محمد السيد الصحفى بجريدة الخليج 365 ،و الاعلامية ريهام السهلى ، وجمال الكشكى رئيس تحرير مجلة الأهرام العربى و عدد من الصحفيين العرب .