شكرا لقرائتكم خبر عن هل انقلبت بريطانيا على الإخوان؟.. قيادى منشق عن الجماعة يجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إبراهيم ربيع ، القيادى السابق بجماعة الإخوان، حقيقة الاستجوابات التى أجرتها السلطات البريطانية مع الإرهابى عبد الرحمن عز، الصادر ضده عدة أحكام قضائية، وذلك فور وصوله الأراضى البريطانية خلال الأيام الماضية.
وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن عبد الرحمن عز ، هو شخص عميل للخارج تستخدمه دول أوروبية للهجوم والتحريض على مصر ويبدو أن بريطانيا مارست عليه هذه الضغوط كى ينافقها ويهاجم القاهرة ، مضيفا أن بريطانيا دولة استعمارية وتستخدم عز ، تستخدم كل خائن لوطنه مثل الأحذية واذا انتهت مهمته يتم إلقائه في اقرب صندوق نفايات، وهذا ما حدث مع عبد الرحمن عز.
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