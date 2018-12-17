شكرا لقرائتكم خبر عن محلب وبهاء أبو شقة ومجدى الجلاد يتقدمون بواجب العزاء لأسرة إبراهيم سعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق فى تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل الكاتب الصحفى إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة وتحرير دار أخبار اليوم، وذلك بمسجد عمر مكرم التحرير.

كما شارك المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب والكاتب الصحفى مجدى الجلاد، وعصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذى باليوم السابع، والإعلامية إنجى على بالإضافة الفنانة منة شلبى والفنانة غادة عادل فى تقديم واجب العزاء، فيما يواصل عدد كبير من الصحفيين ورجال الأعمال فى التوافد على مسجد عمر مكرم للمشاركة فى تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل.

وكان الراحل إبراهيم سعدة، وافته المنية مساء الأربعاء الماضى بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته من دار الأخبار وأقيمت الصلاة على الجثمان بمسجد عمر مكرم، وانتقل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات.