شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدى وأسامة هيكل وليلى علوى ومحمد حمودة فى عزاء الراحل إبراهيم سعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإعلامية لميس الحديدى والفنانة ليلى علوى فى تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل الكاتب الصحفى إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة وتحرير أخبار اليوم مساء اليوم الاثنين بمسجد عمر مكرم بالتحرير. كما شارك فى تقديم العزاء لأسرة الراحل إبراهيم سعدة الإعلامى المحامى محمد حمودة، كما شارك فى تقديم واجب العزاء، الإعلامى عمرو الليثى والإعلامى الفنان عمرو يوسف وزوجته كندة علوش والنائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب. فيما يواصل المعزيين فى التوافد على مسجد عمر مكرم لتقديم واجب العزاء لأسرة الكاتب الصحفى إبراهيم سعدة. وكان الراحل إبراهيم سعدة، وافته المنية مساء الأربعاء الماضى بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته من دار الأخبار وأقيمت الصلاة على الجثمان بمسجد عمر مكرم، وانتقل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات.

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