ابو الحسن بعد لقاء رعد: يبدو أن هناك ما يبشر بالخير ونتمنى ولادة الحكومة قريبا

اشار عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ بعد اجتماع اللقاء الديمقراطي بالنائب ​محمد رعد​ على رأس وفد من كتلة "الوفاء للمقاومة"، الى انه "يبدو أن هناك ما يبشر بالخير، ونتمنى أن يكتمل ذلك عبر ولادة الحكومة قريباً".

وجرى خلال اللقاء استعراض الوضع العام في البلاد، وعرض اللقاء الديمقراطي الورقة الإقتصادية التي أعدها من أجل استنقاذ الوضع المالي والاقتصادي في لبنان شارحاً الحيثيات وطالباً من الحزب مناقشتها توصلا الى موقف موحد إزاءها، مؤكداً في الآن نفسه ضرورة الإسراع في ​تشكيل الحكومة​ من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين.