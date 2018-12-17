عون: ادعو ان تتواصل ايام الفرح وتمتد لتطاول مساحات الوطن

دوّن ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في السجل الذهبي، خلال افتتاح القرية الميلادية في ​كازينو لبنان​، أنه "لقد عرفتم كيف تعيدون الى "كازينو لبنان"، هذا المعلم السياحي العريق، الرابض قرب البحر، تألق ماضيه الزاهر، وتجعلون منه محطة سياحية يفتخر بها لبنان الذي نبنيه للحاضر والمستقبل".

ولفت عون إلى أنه "إذ أفتتح "القرية الميلادية" في الكازينو، يسعدني ان احييّ جهود القيّمين على هذه المبادرة الخلاّقة، داعيا ان تتواصل مواعيد الفرح التي ستحملها عاما بعد عام وتمتد لتطاول مساحات الوطن بأسره، فتبقى ايام اللبنانيين من مختلف عائلاتنا الروحية، مضيئة بالتلاقي على الاعياد".

وشارك إلى جانب الرئيس عون في افتتاح "القرية الميلادية"، اللبنانية الاولى السيدة ​ناديا الشامي عون​ ورئيس مجلس ادارة الكازينو ومديره العام ​رولان خوري​ وعقيلته، كما حضر نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ وزير ​الصحة​ ​غسان حاصباني​، ووزير ​السياحة​ اواديس كيدنيان، ونواب ​كسروان​ وجبيل و​المتن​، وعدد من الوزراء والنواب السابقين، وكبار الموظفين والضباط، وحشد من الشخصيات الاقتصادية والاجتماعية.