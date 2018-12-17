نقابة الاطباء: الامور التي وردت في الاعلام عن الطفلة مشلب ليست سوى من نسج الخيال

اشارت نقابة اطباء لبنان في ​بيروت​ في بيان، الى انه "أثناء التحقيق بتاريخ 17/12/2018 أمام المحقق لدى مفرزة ​بعبدا​ القضائية مع الطبيب زكي غريب والذي حضره محامي النقابة، وفي سياق التطرق الى الملف الطبي الخاص بالطفلة ​صوفي مشلب​ لم يصرح اطلاقا الطبيب غريّب ان رئيسة لجنة التحقيقات الدكتورة ​كلود سمعان​ قد أخفته عنه، وكان قد اعطى في حينه استشارته العلمية بالأمور المتعلقة بالعملية الجراحية التي اجريت للطفلة والتي سئل عنها ليس الا. اما الامور الأخرى التي وردت في الاعلام فليست سوى من نسج الخيال ولا تمت الى الوقائع والحقيقة بأي صلة".

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