حزب الله إستقبل وفد اللجان الشعبية لقوى التحالف الوطني الفلسطيني والقوى الإسلامية

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا ان مسؤول منطقة صيدا في ​حزب الله​ ​الشيخ زيد ضاهر​ التقى وفدا من ​اللجان الشعبية​ لقوى التحالف الوطني الفلسطيني والقوى الإسلامية و"​أنصار الله​" برئاسة أبو بسام المقدح حيث تم التداول بالوضع الأمني في مخيمات منطقة صيدا، وشدد الطرفان على العلاقة المميزة بين المخيمات و​الجيش اللبناني​ وضرورة تفعيل التنسيق بين ​الفصائل الفلسطينية​ والأجهزة الأمنية اللبنانية وتعزيز التعاون بين ​القوى الفلسطينية​ واللبنانية منوهين بالعلاقات الأخوية المميزة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني كما أكد الجميع على ضرورة تحصين الأمن والإستقرار في المخيمات والذي هو من مسؤولية الجميع.

من جهة أخرى إستنكر الوفد التحركات الإسرائيلية بشأن ما يسمى الأنفاق عند الحدود اللبنانية الفلسطينية فما هو الا دليل واضح على التهديد الصهيوني المستمر للبنان مؤكدا وقوف القوى الفلسطينية الى جانب المقاومة في اي عدوان على لبنان.

كما وجه المجتمعون التحية للمقاومة الفلسطينية و​الشعب الفلسطيني​ الذين أثبتوا للعالم أجمع أنهم متمسكون بقضيتهم المحقة مهما استهدفتهم الفتن والمؤامرات التي تهدف إلى تصفية ​القضية الفلسطينية​.