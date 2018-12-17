ريفي: الدولة المستندة إلى السلاح الشرعي والقرارات الدولية وحدها تحمي لبنان

لفت الوزير السابق ​أشرف ريفي​، إلى أنّ "ما قام به الضابط في الجيش ال​لبنان​ي محمد قرياني نموذج عن قدرة لبنان بسلاحه الشرعي على حماية حدوده وسيادته".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الدولة المستنِدة إلى السلاح الشرعي والمتمسّكة بالقرارات الدولية وحدها الّتي تحمي لبنان. التحية للملازم أول قرياني، التحية لقيادة ​الجيش اللبناني​".