رولان خوري لعون: نطلب تمديد عقد الامتياز لشركة كازينو لبنان

وجه رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري الشكر لرئيس الجمهورية ميشال عون لتلبيته "دعوة إدارة الكازينو لإطلاق القرية الميلادية في موسم الأعياد ولمباركة انطلاقة العهد الجديد لكازينو لبنان".
ولفت الخوري، خلال حفل افتتاح القرية الميلادية بحضور الرئيس عون، إلى "أننا نتقدم من فخامتكم بطلب تمديد عقد الامتياز لشركة كازينو لبنان، ما يؤمن استمرارية هذا المرفق فاتحاً أمامه آفاقاً واسعة لمستقبل زاهر".
وأوضح "أننا لكم منا وعداً يا فخامة الرئيس أن نعكس رؤية عهدكم القوي في أرجاء هذه المؤسسة، بحيث أصبخ قوامها الشفافية والإنتاجية والإصلاح".
وشدد الخوري أنه "كما لا خوف على الوطن لأنه بين يدي قائد حاضن وأب للجميع، عُرف بعنفوانه وشجاعته وصلابته على إرساء الحق والعدل، كلنا أمل وثقة أنه بوجدكم، لا خوف على كازينو لبنان مرفقاً نابضاً بالحياة، وجوهرة تتلألأ على خليج جونية ومنارة على حوض البحر الأبيض المتوسط".
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