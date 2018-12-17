الحريري عرض مع فنيانوس للمستجدات السياسية والأوضاع العامة

التقى رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة ​سعد الحريري​، في "بيت الوسط"، وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف فنيانوس​، وعرض معه للمستجدات السياسية والأوضاع العامة.

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