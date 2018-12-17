العثور على أسلحة وذخائر ومحطة بث إذاعي من مخلفات داعش في ريف دير الزور

كشفت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، أنّ "عناصر من قوى الأمن الداخلي السوري، أثناء قيامهم بواجبهم اليومي في حفظ الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة، عثروا على أسلحة وذخائر ومحطة بثّ إذاعي ومطبعة وحفارة أنفاق من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في الميادين بريف ​دير الزور​ الجنوبي الشرقي".

وذكر مدير منطقة الميادين العميد محمد عمار طلب، أنّ "خلال متابعة تمشيط مدينة الميادين والقرى المحيطة بها، أنّه "تمّ العثور أيضًا على آلة لحفر الأنفاق كان يستخدمها التنظيم في حفر الأنفاق، وهي من منشأ ألماني الصنع وقفص حديدي كان يستخدم لتعذيب المدنيين والتنكيل بهم، حيث كان التنظيم يعمد إلى إذلال المواطنين ووضعهم في هذا القفص عراة الصدر ويجول بهم أرجاء مدينة الميادين وما حولها من قرى".