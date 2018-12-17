سفارة تركيا في كوسوفو: إنشاء جيش لكوسوفو حق سيادي

أكدت ​السفارة التركية​ في عصامة ​كوسوفو​ بريشتينا، في بيان، أن "موافقة ​برلمان كوسوفو​ على تحويل "قوة أمن كوسوفو" إلى جيش نظامي حق من حقوق السيادة".

وأوضحت أن "​تركيا​ ترى صواب تصريحات سلطات كوسوفو حول عملية التحول التي يُنتظر أن تستغرق سنوات، ستتم في إطار ​الدستور​، والديمقراطية، وبشكل يضم كافة مجتمعات كوسوفو، وبالتعاون مع ​الناتو​".

ولفتت السفارة إلى أن "تركيا ستستمر في تقديم الدعم لاستمرار الحوار بين سلطات كوسوفو و​صربيا​ في إطار الأهمية التي توليها للسلام والاستقرار في المنطقة".

وكان البرلمان الكوسوفي قد أقر ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتحويل "قوة أمن كوسوفو" إلى جيش نظامي، وتحويل "وزارة أمن كوسوفو" إلى وزارة دفاع.