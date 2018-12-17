الجيش الأميركي: مقتل 62 من عناصر حركة الشباب في ست غارات جوية بالصومال

أعلن ​الجيش الأميركي​ أنّ "62 من مقاتلي "​حركة الشباب​" الإسلامية قُتلوا في ست غارات جوية في ​الصومال​".

وأوضحت في بيان أنّ "34 من هؤلاء المقاتلين قُتلوا في أربع غارات جوية السبت، بينما قُتل 28 آخرون في غارتين الأحد".

في هذا الإطار، بيّن المتحدث باسم ​وزارة الدفاع الأميركية​ الكولونيل روب ماننغ، أنّ "الغارات الجوية الست تمّ شنّها مع شركائنا الصوماليين لمنع الإرهابيين من استخدام المناطق النائية كملاذ آمن للتخطيط لهجمات مستقبلية وتجنيد المقاتلين".

وتُعتبر هذه الغارات الّتي وقعت في المنطقة الساحلية جنوب العاصمة ​مقديشو​، الأكثر دموية في البلاد منذ تشرين الثاني من العام الماضي، عندما أفادت ​الولايات المتحدة الأميركية​ بأنّها قتلت 100 مسلح.