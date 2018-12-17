العثور على جثتي امرأتين إحداهما دنماركية والأخرى نرويجية في المغرب

أعلنت وزارة ​الداخلية المغربية​ "العثور عن جثتي امرأتين إحداهما دنماركية والأُخرى نرويجية، في قرية في جبال الأطلسي الكبير".

وأوضحت في بيان أنّه "تمّ العثور على رقبتي المرأتين على آثار عنف بسبب أداة قطع"، مبيّنةً أنّه "تمّ فتح التحقيق في عمل إجرامي".

مع التنويه إلى أنّ السياحة تُعتبر من ركائز الاقتصاد المغربي، وثاني أكبر جهة توظيف في المغرب بعد الزراعة.