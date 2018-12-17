رعد اكد تسهيل حزب الله ما يسرع التأليف: ننتظر خطوات الحريري الايجابية

أثنى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​محمد رعد​ على مبادرة الورقة الإقتصادية التي أعدها "​اللقاء الديمقراطي​" من أجل استنقاذ ​الوضع المالي​ والاقتصادي في لبنان التي تطال الشأن المالي والاقتصادي.

وخلال لقائه وأعضاء الكتلة الوزير ​حسين الحاج حسن​ والنائب ​علي عمار​ والنائب ​حسن فضل الله​ والنائب ​أمين شري​ وفداً من اللقاء الديمقراطي و​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ضم النائب ​هادي أبو الحسن​، والنائب هنري الحلو، والنائب ​فيصل الصايغ​، والسيد ​ظافر ناصر​ والدكتور محمد بصبوص، اعتبر رعد أن مساحة التقاطع واسعة ويمكن أن يبنى عليها للانقاذ وأكد من جهته تسهيل ​حزب الله​ لكل ما يسرع في تشكيل الحكومة معتبراً أنه قام بما عليه في هذا الاتجاه منتظراً الخطوات الايجابية من رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​.