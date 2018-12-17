رعد اكد تسهيل حزب الله ما يسرع التأليف: ننتظر خطوات الحريري الايجابية

أثنى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد على مبادرة الورقة الإقتصادية التي أعدها "اللقاء الديمقراطي" من أجل استنقاذ الوضع المالي والاقتصادي في لبنان التي تطال الشأن المالي والاقتصادي.
وخلال لقائه وأعضاء الكتلة الوزير حسين الحاج حسن والنائب علي عمار والنائب حسن فضل الله والنائب أمين شري وفداً من اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي ضم النائب هادي أبو الحسن، والنائب هنري الحلو، والنائب فيصل الصايغ، والسيد ظافر ناصر والدكتور محمد بصبوص، اعتبر رعد أن مساحة التقاطع واسعة ويمكن أن يبنى عليها للانقاذ وأكد من جهته تسهيل حزب الله لكل ما يسرع في تشكيل الحكومة معتبراً أنه قام بما عليه في هذا الاتجاه منتظراً الخطوات الايجابية من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
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