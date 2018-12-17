بالصور.."حمير وكارو" وسيلة أهالي "البرعي" للتنقل في وحل الأمطار بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

لجأ أهالي عزبة البرعي التابعة لقرية إصلاح السخاينة بمركز مطوبس في كفرالشيخ، اليوم الإثنين، إلى استخدام عربة كارو يجرها حمارًا كوسيلة لنقل التلاميذ والأهالي بسبب سوء حالة الطريق العامة للعزبة، بسبب الوحل الناتج عن مياه الأمطار.

الشيخ عبده زكي، إمام وخطيب من أهالي عزبة البرعي، قال لـ"الخليج 365"، إن أهالي العزبة يلجأون بصفة دائمة إلى الحمير وعربات الكارو للتنقل عليها بسبب سوء حالة الطريق العام الخاص بالعزبة عندما تسقط الأمطار، على الرغم من سقوط أمطار خفيفة.

فيما أكد طلعت درغام العسكري، مزارع، ومن أهالي القرية، أن هناك صعوبة كبيرة جدًا في وصول المرضى وكبار السن إلى أي منشأة صحية أو طبية بسبب سوء حالة الطريق التي تتأثر بسرعة بسقوط الأمطار، والوسيلة الوحيدة للتنقل إما باستخدام الحمير أو عربات الكارو.

ولفت محمد فتوح أحمد العسكري، مزارع، إلى أن أهالي العزبة تقدموا بعدة شكاوى لمسئولي مركز ومدينة مطوبس بشأن سوء حالة الطريق فهناك وسيلة وحيدة للتنقل للوصول إلى الطريق الأساسي تكون من خلال استخدام عربات الكارو والحمير الخاصة بالمزارعين.

وقال السيد درغام، مزارع، لـ"الخليج 365"، إن طريق عزبة البرعي يسوء حاله عندما تسقط مياه الأمطار فعندما تسقط أمطار خفيفة يضطر لتجهيز عربته الكارو لينقل من خلالها التلاميذ لمدارسهم وأحيانًا ينقل أهالٍ للطريق العام تطوعًا منه وعندما تكون هناك أمطار غزيرة فيلتزم الأهالي والتلاميذ منازلهم بسبب عدم استطاعة أي مخلوق السير على الطريق.

من جانبه قال اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس في كفرالشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن طريق عزبة البرعي، الذين يشتكي منه الأهالي بالفعل ليس موجودًا في خطة الرصف ويسوء حاله فعليًا في حالة سقوط أمطار.

وأضاف أنه جرى اتفاق مسبق مع أحد المقاولين المختصين بشأن وضع حجر سن على الطريق كمحاولة لتسهيل تنقل الأهالي عليه، ولكن لم يف المقاول بوعده متذرعًا بنقص المعدات، ومع ذلك جرى إنذاره أكثر من مرة، فيما يجري إرسال لودر للعزبة لتكشيط الطريق تحت إشراف نائب رئيس المدينة ورئيس قرية برنبال التي تتبعها العزبة.