إيران: سماؤنا مفتوحة أمام الجميع ما عدا هذه الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت إيران اليوم أن سماءها مفتوحة أمام طائرات جميع دول العالم باستثناء واحدة.

وذكر رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، علي عابد زادة، أثناء معرض النقل الجوي الثالث في طهران، أن طائرات جميع الدول يمكنها عبور أجواء إيران ما عدا إسرائيل، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، أكد المسؤول الإيراني أن معظم دول أوروبا وتركيا ولبنان تمتنع عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود في مطاراتها، مضيفا أن الشركات الإيرانية تتعامل مع الموضوع ولن يُسمح للولايات المتحدة بتقليل عدد رحلاتها الجوية.

وتابع: "وفي الوقت الراهن تتمثل أولويتنا في إبقاء الوضع على ما هو عليه وعدم تراجع عدد الرحلات الجوية".